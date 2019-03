Menino de 12 anos morre após ser baleado em ação policial no Rio

Kauan Noslinde, de 12 anos, morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar (PM) na comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado, 16. Familiares acusam os policiais do 20º BPM (Mesquita) de entrarem atirando no local. Os PMs alegam que, ao entrarem na comunidade, já encontraram o jovem baleado.

De acordo com parentes, o jovem saiu da casa do pai para comprar um lanche com o irmão, de 10 anos, no momento da ação policial. Ele foi levado pelos policiais para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, somente neste ano 25 adolescentes foram baleados no Grande Rio. Quinze deles morreram.