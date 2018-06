Adolescente de 13 anos é baleado nas costas em tiroteio no Morro do Juramento

RIO - Um tiroteio no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio, deixou um adolescente ferido na manhã desta quinta-feira, 13. O menino de 13 anos soltava pipa, segundo familiares, quando foi atingido nas costas por um tiro. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e seu estado é grave, informou a Secretaria Estadual de Saúde.

A PM não fazia incursão no local, diz a corporação. O caso será investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (DP), em Vicente de Carvalho. A unidade vai ouvir o menino e parentes dele.

O Juramento é vizinho ao Complexo da Pedreira, onde o traficante Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, foi morto no último sábado, 8.

O Morro do Juramento, antiga área de influência da facção Comando Vermelho, foi tomada pelo grupo de Playboy, os Amigos dos Amigos, em janeiro deste ano. Tiroteios violentos foram registrados à época.