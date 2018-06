Menino de 6 anos morre eletrocutado em parque de diversões no Rio

RIO - Um menino de 6 anos morreu eletrocutado em um parque de diversões na noite deste domingo, 8, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Samuel Goulart Freire dos Santos segurava uma barra de ferro do estabelecimento quando tomou os choques. Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde morreu.

Ao lado de Samuel, Guilherme Furtado, de 8 anos, também tomou choques, mas foi salvo pelo pai, Arlex Jorge.

Foi aberto um inquérito na 44ª Delegacia de Polícia (DP), em Inhaúma (zona norte), para apurar as circunstâncias da morte do garoto. A Polícia Civil informou que está realizando uma perícia no local.

"Familiares, funcionários e responsáveis do parque estão sendo intimados a depor. Agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem nas investigações", divulgou, em nota, a Polícia Civil.