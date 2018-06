Menino tem pescoço atravessado por vergalhão em acidente em Búzios

RIO - Um menino de 6 anos teve a cabeça atravessada por um vergalhão nesta segunda-feira, 23, no município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, no Rio. O acidente aconteceu quando ele brincava no terreno de uma cooperativa de vans e caiu em cima da peça de aço. A criança foi socorrida e está internada em estado grave.

O terreno fica próximo da casa do garoto, na comunidade Baía Formosa, e passava por obras. Segundo seus pais relataram à prefeitura de Búzios, ele estava acostumado a sair para brincar na rua e, na hora do acidente, estava com outras crianças.

Socorrido pelos próprios familiares, o garoto, que não teve o nome divulgado, foi levado para o Hospital Municipal Rodolfo Perissé, em Búzios. Por causa da gravidade do ferimento, foi encaminhado para o Hospital Regional de Araruama, onde passou por cirurgia.

Até a noite de quarta-feira, 25, o estado de saúde dele era grave. Imagem do exame realizado mostra o vergalhão atravessado em seu pescoço.

A prefeitura de Búzios informou que a Secretaria Municipal de Saúde está prestando assistência à família. O órgão vai apurar se a obra no local onde a criança se feriu era irregular.