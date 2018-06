Metroviários do Rio se reúnem com concessionária para negociar reajuste

RIO - Em estado de greve, os metroviários do Rio de Janeiro têm reuniões marcadas para esta segunda-feira, 9, e terça-feira, 10, com a concessionária MetrôRio em busca de acordo. Já a assembleia da categoria está agendada para esta terça-feira, às 18h. O estado de greve não afeta as viagens do sistema, que conta com efetivo total trabalhando, sem paralisações.

Na manhã desta segunda-feira, o Sindicato dos Metroviários do Estado do Rio (Simerj) divulgou em seu site "carta aberta" à população para informar sobre a "preocupação de que o sistema pare nos próximos dias, por pura responsabilidade dos seus gestores, prejudicando todo o povo fluminense, bem como os visitantes de nossa cidade".

O Simerj reclama que enviou no fim de março a pauta de reivindicações à MetrôRio, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. A concessionária informou que há, sim, negociação com a categoria, e que ela está em andamento. Entre outras reivindicações, os metroviários pedem reajuste de 15% em salários, cesta básica e vale-refeição/alimentação.