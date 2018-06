Militar do Exército reage a assalto e morre no Rio

Um militar do Exército morreu na manhã desta terça-feira, 20, após reagir a uma tentativa de assalto na antiga Estrada Rio-São Paulo, no acesso para a avenida Brasil, na zona oeste do Rio.

De acordo com o 40º BPM do Rio, o sargento Bruno Albuquerque Cazuca, de 35 anos, dirigia seu carro no momento em que criminosos faziam um arrastão na via, por volta das 5 horas da manhã. O militar sacou sua arma pessoal para tentar reagir ao assalto e foi baleado.

Outros três motoristas que estavam na estrada também foram assaltados, mas não houve registro de outras vítimas. O local foi isolado para realização da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital.

