Militar é 18ª vítima de bala perdida no Rio de Janeiro em 12 dias

No momento em que o militar foi ferido, policiais militares do 14º Batalhão (Niterói) faziam uma operação de combate a traficantes na Favela do Sapo, que fica próximo à casa dele. Nessa ação houve confronto entre PMs e criminosos. Um suspeito foi morto e dois ficaram feridos. Outros dois homens foram presos com drogas, e várias armas foram apreendidas.

Ao ser atingido, o militar permaneceu consciente e foi sozinho até o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste. Ele foi medicado e liberado horas depois. A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo.