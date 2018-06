Militar morre baleado em Niterói

RIO - Um militar da marinha morreu depois de ser atingido por tiros, no final da noite desta sexta-feira (3), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Valter Medeiros de Souza, de 32 anos, foi atingido durante uma tentativa de assalto, quando passava de carro, no bairro do Fonseca.

Dois criminosos, que estavam em um outro veículo, abordaram Souza e anunciaram o assalto. Segundo as primeiras informações da polícia, o militar teria reagido a ação e tentou fugir do assalto. Neste momento, os criminosos balearam o homem no pescoço e na região do rosto.

Souza chegou a ser levado para o Hospital estadual Azevedo de Lima, no mesmo bairro, mas não resistiu.