Ministério Público pede que União indenize moradores de área contaminada por pesticida BHC

RIO DE JANEIRO - O Ministério Público Federal (MPF) recorreu à Justiça pedindo que a União seja condenada a indenizar dois moradores da Cidade dos Meninos, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por danos morais em função de contaminação por pesticida. A União foi absolvida em primeira instância, mas o MPF recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) pedindo, além da indenização, o custeio do acompanhamento médico e eventual tratamento e a oferta de moradia em local seguro. O caso será julgado no próximo dia 22 pela 6ª Turma do TRF-2.

Na década de 1950, uma fábrica que pertencia ao então Ministério da Educação e Saúde na área da Cidade dos Meninos foi desativada, e toneladas de pesticida com alto poder de contaminação foram abandonados. O hexacloro benzeno, conhecido como BHC ou “pó de broca”, foi usado pela população local para matar piolhos, como inseticida e até para a pavimentação de uma estrada interna, o que contaminou o solo e expôs a riscos a população.

O MPF argumenta que, ao abandonar toneladas de produtos altamente tóxicos no bairro, a União permitiu a contaminação do ambiente e expôs a saúde dos moradores, danos já reconhecidos pela União, a quem cabia fiscalizar e aplicar medidas relativas aos materiais. “O poder público não só esteve ausente na prevenção do acidente ambiental como também se manteve inerte nas suas obrigações de informação e remoção imediata da população”, acusa o MPF. O recurso ao Tribunal destaca ainda o descumprimento, pela União, de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que previa a descontaminação da região.

Para o MPF, não há dúvida quanto aos danos morais sofridos, já que os moradores tiveram sua integridade afetada. “O dano resulta da angústia e do sofrimento psicológico a que se vê submetido quem vive sob o risco de contaminação”, argumenta o procurador regional da República José Homero de Andrade. “Esse abalo vai muito além daqueles meros transtornos a que, no cotidiano, estamos todos sujeitos, repercutindo sobre dois direitos constitucionalmente assegurados: a saúde e a moradia."

O MPF destacou ainda que, embora a perícia judicial feita por infectologista não tenha sido conclusiva sobre a existência de doença, o especialista não contestou os exames da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que constataram a presença de compostos nocivos no sangue dos autores da ação. “Quanto à possibilidade do desenvolvimento de patologias ou sequelas futuras, o expert foi categoricamente positivo”, afirmou o MPF.

O Estado procurou a União para que se posicione sobre o caso, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.