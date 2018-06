Modelo morre após procedimento estético

RIO - A modelo Raquel Santos, de 28 anos, morreu após fazer um procedimento estético na noite de segunda-feira, 11, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ela teve uma parada cardíaca depois de fazer um preenchimento facial para retirar o chamado "bigode chinês". Raquel foi finalista do concurso Musa Brasil.

Raquel passou mal assim que deixou a clínica de Cirurgia Plástica Wagner Moraes, em São Francisco, zona sul de Niterói. Ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas de Icaraí, com falta de ar e arritmia, e morreu pouco depois.

Na tarde de terça-feira, 12, o velório foi interrompido por agentes da Polícia Civil. Os investigadores conseguiram autorização da Justiça para fazer necropsia no corpo. O caso é investigado pela 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói.

Em entrevista ao jornal Extra, o médico Wagner Moraes disse que Raquel fazia uso de anabolizantes para animais. Marido da modelo Ângela Bismarchi, ele é conhecido entre celebridades.

Andressa Urach. No final de 2014, outro caso envolvendo modelos e estética chamou a atenção. Na ocasião, a modelo e apresentadora Andressa Urach foi internada após um processo de infecção em decorrência da aplicação de hidrogel nos membros inferiores, realizada cinco anos antes em uma clínica especializada, em São Paulo. O hidrogel é utilizado em preenchimentos de rugas, por exemplo. Ele gera o aumento da formação de colágeno e células de cicatrização, fazendo com que o tecido no qual foi aplicado aumente de tamanho.