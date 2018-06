Moradores da Mangueira são sequestrados na Maré

RIO - Quatro moradores do morro da Mangueira, na zona norte do Rio, estão desaparecidos desde a madrugada desta sexta-feira, 11. Eles teriam sido sequestrados por traficantes da favela Nova Holanda, no complexo da Maré, na zona norte, depois de entrarem na favela por engano.

Segundo o depoimento de um homem que conseguiu fugir dos criminosos, o grupo foi beber em um bar na Maré e, depois, se perdeu de carro, entrando por engano na favela Baixa do Sapateiro, onde foram cercados por bandidos armados. Os traficantes da área são de uma facção diferente dos da Mangueira.

Os homens sequestrados foram identificados como Denis Silva Gomes, de 35 anos, Luis Claudio Oliveira de Paiva, de 43 anos, Jonatan Ribeiro da Silva, de 26 anos, e Alexssandro da Silva, de 25 anos.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato. "Diligências estão sendo realizadas e por enquanto mais informações não podem ser divulgadas para não atrapalhar o andamento das investigações", comunicou, por nota, a Polícia Civil.