Adolescente é baleado em tiroteio em condomínio no Leblon

RIO - Uma troca de tiros entre moradores do condomínio popular Cruzada São Sebastião, no Leblon, assustou as pessoas que passavam pela rua Afrânio de Melo Franco, por volta das 21h deste sábado, 1º.

Um adolescente de 16 anos, também morador da Cruzada, foi baleado na barriga e passou por cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto. Policiais da 14ª DP (Leblon) informaram que o tiroteio teve início com uma briga entre grupos de criminosos rivais do conjunto habitacional.

Duas pessoas foram detidas, mas a polícia ainda está em busca do autor do disparo que atingiu o jovem.

Zona norte. A rua Goiás, em Quintino (zona norte), onde o arcebispo do Rio, D. Orani Tempesta, foi assaltado no início de julho, foi interditada por alguns minutos na manhã deste domingo depois que um policial militar foi baleado, durante tentativa de assalto.

O policial, que não teve o nome revelado, está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier (zona norte). Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo policiais que investigam o caso, o PM foi abordado por quatro homens que tentaram levar seu carro. O policial reagiu e foi baleado no peito. O carro não foi levado.