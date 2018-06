Moradores do Morro de São Carlos protestam em enterro de dupla encontrada morta na 6ª

Atualizado às 19h25.

Foram enterrados na tarde deste sábado os mototaxistas Ramon de Moura Oliveira, de 22 anos, e Rodrigo Marques Lourenço, de 29, cujos corpos foram encontrados sexta-feira de manhã no alto do Morro de São Carlos, na região central do Rio. O enterro foi marcado por protestos. Familiares e amigos usavam camisetas em homenagem aos dois mortes e faixas pedindo justiça foram exibidas.

Um grupo de mototaxistas entrou num cortejo de motos no cemitério do Catumbi, próximo à favela. Após o enterro, os mototaxistas seguiram para a frente do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio, que fica a poucos minutos da saída do Túnel Santa Bárbara, que liga a região do Catumbi e do Rio Comprido a Laranjeiras, na zona sul do Rio. Depois, um grupo se reuniu no Largo do Estácio, principal acesso ao Morro de São Carlos, e fizeram novo protesto.

De manhã, funcionários consertavam fios de telefonia na Rua Estácio de Sá, que dá acesso ao morro. Eles foram danificados com o incêndio de dois ônibus, em protesto pelas mortes dos dois, na sexta-feira. A madrugada foi descrita como tranquila pelos moradores e o comércio abriu normalmente.

A polícia acompanhou as manifestações. Não foram registrados incidentes. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que as investigações sobre as duas mortes não tiveram novidades neste sábado. Segundo informações de sexta-feira, a Delegacia de Homicídios da Capital (DH) fez a perícia de local e ouviu testemunhas. Nenhum laudo ficou pronto nesta sábado. Novas testemunhas deverão ser ouvidas na segunda-feira.

A PM tenta conter uma guerra entre facções de traficantes rivais que vem apavorando a população das seis favelas da região, Coroa, Fallet, Fogueteiro, Querosene, Mineira e São Carlos. O confronto estourou a despeito das duas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) instaladas há quatro anos, e já soma 12 mortos.