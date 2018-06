Moradores do Morro do Amor incendeiam ônibus em protesto

Moradores do Morro do Amor, no Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro, queimam ônibus da Linha 232 (Lins/Praça XV), da Viação Matias, na Rua Baronesa de Uruguaiana. A população protesta contra tiroteio entre traficantes e policiais - o menino Marcos Aurélio, de 9 anos, foi atingido na cabeça por uma bala perdida. Segundo a Secretaria de Segurança do Rio, os policiais faziam uma ronda pelo local quando traficantes do Morro do Cachoeirinha, vizinho ao Morro do Amor, teriam começado a atacá-los.