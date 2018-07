Moradores relatam tiroteios na Zona Norte do Rio

RIO - A região entre os morros dos Macacos e São João, na Zona Norte do Rio, registrou forte tiroteio na madrugada deste sábado, 14. A troca de tiros assustou moradores de quatro bairros - Grajaú, Vila Isabel, Engenho Novo e Méier - e teria sido provocado por traficantes das duas comunidades, que são de facções rivais.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) informou, porém, que o comando da UPP Macacos, não registrou nenhum acionamento relacionado ao episódio.

De acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT), houve registros de tiros em nove pontos da região metropolitana do Rio na madrugada deste sábado. Na zona norte, além do Morro dos Macacos, o aplicativo também teve relatos em Realengo, Cachambi e Madureira.

Na Avenida Brasil, houve registros de tiros no Jardim América e na altura do mercado São Sebastião. Em Niterói, o único relato é no Largo da batalha e, na zona sul, no Vidigal.