Menina de 11 anos é morta com tiro no peito no Rio

RIO - Uma criança morreu após ser baleada no peito no condomínio Morar Carioca, no bairro de Triagem, na zona norte do Rio, na tarde desta quinta-feira, 14. No mesmo momento em que uma equipe da Polícia Militar do 3º BPM (Méier) chegava no local para atender denúncia sobre um roubo de carga. Revoltados com a morte da criança, um grupo de moradores tentou impedir o fluxo das vias da região, atirando objetos e lixo nas ruas, porém foram contidos por policiais, segundo a assessoria da PM. “A situação foi estabilizada e a circulação de veículos normalizada”, informou a PM em nota.

Ainda segundo a coorporação, ao chegarem ao bairro os policiais se depararam com populares carregando uma criança ferida. A equipe deu continuidade ao socorro e encaminhou a menina ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O nome da criança não foi divulgado. A morte foi confirmada pelo Hospital Salgado Filho, que também não deu detalhes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança já chegou morta ao hospital.

Ainda de acordo com a PM, a equipe fez uma varredura no local e encontrou um homem baleado carregando uma mochila com entorpecentes e uma pistola calibre 380. O ferido foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo. Um segundo homem também foi atingido e socorrido por moradores locais para unidade de saúde ainda desconhecida.

“Vale ressaltar que não havia operação policial na localidade e nenhum policial da unidade efetuou disparos de arma de fogo durante o episódio”, ressaltou a PM em nota.