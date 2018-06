Morre Floriano Peixoto Faria Lima, ex-governador do Rio de Janeiro

SÃO PAULO - O ex-governador do Rio de Janeiro Floriano Peixoto Faria Lima, de 93 anos, morreu neste sábado, 9, no Hospital Naval Marcílio Dias, em Lins do Vasconcelos. A informação foi confirmada pelo Comando do 1º Distrito Naval.

O corpo de Faria Lima será cremado por volta das 10 horas da próxima quarta-feira, 13, no Cemitério do Caju. A causa da morte não foi informada.

Faria Lima foi governador do Estado do Rio entre 1975 e 1979, quando houve a fusão entre o Rio e a Guanabara. Ele também foi presidente da Petrobrás.