Morre metalúrgico ferido em acidente na CSN em março

Morreu na manhã de terça-feira, 3, mais um metalúrgico ferido no acidente ocorrido em 25 de março deste ano na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, cidade no sul fluminense. O operador Renan Martins, de 29 anos, estava internado em estado grave no Hospital Oeste D'Or, em Campo Grande, zona oeste do Rio, em decorrência das graves queimaduras que sofreu.

No dia do acidente, quatro operários ficaram feridos na área de zincagem na Usina Presidente Vargas. As causas até hoje não foram divulgadas pela CSN. O operário Wanderlei dos Santos, de 38 anos, foi a primeira vítima fatal. Morto em abril, ele teve 70% do corpo queimado.

Outras duas vítimas, com 20% a 30% dos corpos queimados, permanecem hospitalizadas: Aluenio Alves, mecânico, de 31 anos, e Denis da Silva, operador, de 37 anos.

Em nota, a CSN lamentou a morte e informou que está prestando auxílio à família do funcionário. O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense também divulgou nota de pesar pela morte de Martins. Ele trabalhava na Usina Presidente Vargas havia dez anos.