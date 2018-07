Morro dos Macacos tem madrugada de tiroteios

RIO - A madrugada desta sexta-feira, 20, foi marcada por intenso tiroteio no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio. Moradores relataram nas redes sociais que o confronto começou por volta de meia-noite e teria durado até as 4 horas.

O tiroteio teria sido causado por uma briga entre traficantes rivais. Nesta manhã, policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Macacos fazem uma operação na comunidade para buscar envolvidos.

A ação também envolve a área do Morro São João, no Engenho Novo, onde criminosos podem ter participado do confronto.