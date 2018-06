Mortes pelas chuvas na Região Serrana do Rio sobem para 633

SÃO PAULO - O número de mortes em consequência das chuvas e deslizamentos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro subiu para 633 pessoas, segundo boletim divulgado na noite deste domingo pela Defesa Civil e Secretaria Estadual da Saúde. O município de Nova Friburgo contabiliza o maior número de mortes, com 287 pessoas, seguido de Teresópolis (267), Petrópolis (56), Sumidouro (19) e São José do Vale do Rio Preto (4).

De acordo com a Defesa Civil, o município de Petrópolis registra 3.600 desalojados e 2.000 desabrigados. Em Nova Friburgo, os desalojados somam 3.220 e os desabrigados, 1.970 pessoas. Já em Teresópolis, são 960 pessoas desalojadas e 1.280 desabrigadas.