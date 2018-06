Mortos na Região Serrana do Rio chegam a 765; governo anuncia medidas

RIO - A Polícia Civil do Rio divulgou no fim da manhã desta sexta-feira, 21, que 765 corpos já foram resgatados na região serrana do Estado, vítimas das fortes chuvas que caíram sobre a região na semana passada. Para evitar catástrofes como essa, os governos federal e estadual anunciaram quais serão as medidas preventivas que serão tomadas.

De acordo com o último informe, 367 pessoas morreram em Nova Friburgo, 309 em Teresópolis, 63 em Itaipava (distrito de Petrópolis), 21 em Sumidouro, quatro em São José do Vale do Rio Preto e um óbito foi registrado em Bom Jardim.

O número pode subir consideravelmente já que, segundo o Ministério Público, cerca de 400 pessoas estariam desaparecidas na região afetada. Equipes de resgate trabalham pelo nono dia para chegar a áreas isoladas, tomada pelo barro e escombros resultantes dos deslizamentos de terra.

O mesmo boletim indicou que pelo menos 6.050 pessoas perderam suas casas e outras 7.780 tiveram que abandonar suas moradias temporariamente e se abrigar em ginásios e escolas públicas.

Mudanças. O ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante disse que o sistema nacional de prevenção e alerta de desastres naturais anunciado nesta semana pela presidente Dilma Rousseff começará a ser criado neste ano e estará em pleno funcionamento em 2013.

Mercadante disse que o sistema, para o qual serão adquiridos 15 radares, 700 pluviômetros e milhares de sirenes, permitirá que as autoridades emitam alertas com uma antecedência de até seis horas sobre tempestades, tornados e outros fenômenos que possam ameaçar diferentes regiões, principalmente áreas de irrigação.

O ministro acrescentou que, enquanto o sistema não entra em operação, os órgãos de Defesa Civil municipal têm que montar planos de emergência para alertar a população sobre situações como inundações, deslizamentos e secas.

"As defesas civis dos municípios têm de discutir um plano de contingência e buscar orientar a população em situações de crise com os recursos que têm. Os dados meteorológicos estão disponíveis na internet", disse.

Comissão legislativa. O assunto também foi analisado pela comissão permanente especial do Congresso, que reúne oito senadores e 17 deputados e que foi convocada durante o recesso legislativo para discutir as medidas já adotadas pelo governo para enfrentar a tragédia.

Os parlamentares aprovaram a recomendação para que seja criada uma comissão legislativa permanente para discutir medidas de prevenção a catástrofes climáticas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, disse que a expectativa é que a comissão seja instalada em fevereiro, quando começa a nova legislatura. "Queremos tratar com prioridade o tema das catástrofes, com medidas que possam evitar futuros episódios", disse Maia.

A nova comissão poderá discutir e aprovar leis que possibilitem sancionar prefeitos e governadores que permitam a construção de casas em áreas de risco, como encostas de morros e margens dos rios.

Estado. Já o Governo do Rio de Janeiro anunciou a criação de uma rede de vigilância de áreas de risco que poderá estar operando em um ano e que contará com dois modernos radares meteorológicos para medir a aproximação de tempestades e sensores para a medição dos níveis dos rios.

Segundo o secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Minc, estes radares permitirão emitir alertas sobre a chegada de chuvas com até 12 horas de antecedência.