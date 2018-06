Motorista do Uber é encontrado morto na zona oeste do Rio

RIO - Um motorista do Uber foi encontrado morto neste sábado, 10, na Estrada das Capoeiras, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Policiais acharam o corpo de Thiago Henrique Alcântara de Souza, de 31 anos, com um tiro, dentro do seu carro Fiat, que estava com a lataria amassada por batida e apresentava vestígios de tintas amarela e branca.

Conforme informações preliminares da Polícia Civil, uma motocicleta com dois homens teria emparelhado com o veículo da vítima. Um deles teria atirado contra Thiago.

Preocupada com o desaparecimento do filho, que não dava notícias há dois dias, a mãe Mara Alcântara publicou mensagem em uma rede social, neste domingo, 11, pedindo ajuda para encontrá-lo.

Ela conta que Thiago, que há duas semanas trabalhava para o Uber, saiu na última sexta-feira, 9, para fazer uma corrida em Campo Grande.

Na madrugada de sábado, por volta de 1h30, ainda enviou mensagem para a mulher avisando que pegaria mais um passageiro. Desde então, a família não teve mais notícias suas. O post de Mara na rede social gerou 2.974 compartilhamentos.

Em comunicado, a Polícia Civil informa que o delegado Fábio Salvadoretti, da Delegacia de Homicídios da Capital, apura as circunstâncias da morte.