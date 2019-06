Motorista que atropelou manifestantes presta depoimento na região metropolitana do Rio

RIO - A Polícia Civil ouviu neste sábado, 15, o motorista acusado de atropelar manifestantes durante um protesto contra a reforma da Previdência em Niterói, região metropolitana do Rio.

O fisioterapeuta André Luiz da Cunha Serejo, de 46 anos, avançou com o carro que dirigia em direção aos manifestantes, na manhã desta sexta-feira, 14, na avenida Marquês do Paraná, no bairro de Icaraí.

Uma mulher de 35 anos foi atropelada e teve que ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Kate L. Costa foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, onde foi atendida e liberada em seguida.

De acordo com informações da 76ª Delegacia de Polícia, de Niterói, um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. O motorista foi identificado e prestou depoimento na unidade, onde se apresentou espontaneamente.

O veículo de Serejo foi apreendido e passou por perícia.