Motoristas de vans protestam contra novas medidas de circulação

RIO - Motoristas de vans e Kombis de transporte alternativo do Rio de Janeiro fazem um protesto, desde a madrugada desta segunda-feira, 15, contra as novas medidas de circulação na cidade. Desde sábado, 13, os veículos do antigo sistema de transporte complementar estão proibidos de circular em parte da região central e das zonas norte e sul.

Cerca de 100 veículos participam da manifestação na manhã desta segunda em frente à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), na Rua Dona Mariana, em Botafogo, zona sul. Os motoristas querem ser recebidos pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) para discutir as mudanças e ameaçam parar o trânsito caso isso não ocorra.

Segundo os manifestantes, com o novo contrato estabelecido pela prefeitura, eles são obrigados a transitar por áreas de risco e com pouco movimento de passageiros.

O novo Sistema de Transporte Público Local (STPL) substitui a formalização exigida anteriormente, o Transporte Especial Complementar (TEC).

Segundo a Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), três novas linhas passam a operar nos bairros Lins de Vasconcelos, Higienópolis e Triagem, na zona norte. Ao todo, 64 motoristas vão operar no novo sistema.

Caso sejam flagrados circulando nas regiões não autorizadas, os motoristas não enquadrados no Serviço de Transporte Público Local (STPL) serão multados.

A Prefeitura do Rio e a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) ainda não se pronunciaram sobre o assunto.