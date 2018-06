Mototáxis desaparecem em comunidade de Jacarepaguá, no Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio faz buscas por dois mototaxistas que desapareceram na última sexta-feira, 11, em uma favela no morro do Jordão, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Segundo moradores da comunidade, traficantes teriam exigido uma conversa com eles, e os dois desapareceram após essa convocação. Familiares, amigos e vizinhos ainda estão sendo ouvidos pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

No domingo, 13, a Polícia Militar promoveu uma operação após receber uma denúncia de que dois corpos teriam sido localizados no morro. Mas nenhum cadáver foi localizado.

No dia anterior, houve um protesto de moradores. Revoltados com o desaparecimento da dupla, eles interditaram uma das principais vias da região. A PM precisou intervir e houve tumulto.