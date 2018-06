Mototaxista é morto com tiro no Complexo da Penha, no Rio

Texto atualizado às 14h50

Um mototaxista foi morto com um tiro na manhã deste domingo, 8, na área de atuação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Parque Proletário, no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O clima é tenso e o policiamento foi reforçado na comunidade após o incidente. Moradores acusam os policiais de terem feito o disparo.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) informou que determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso.

De acordo com informações da Divisão de Homicídios da Capital, foi realizada perícia no local e testemunhas estão sendo ouvidas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para identificação.

As investigações estão em andamento pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do fato.