MP vai investigar contrato de consórcio responsável por ciclovia

RIO - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou inquérito civil, nesta terça-feira, 26, para apurar eventuais atos de improbidade administrativa provenientes da contratação, pela Fundação Geo-Rio, do grupo de empresas Concremat, responsável pela construção da ciclovia Tim Maia.

Um trecho da via, construído ao lado da Avenida Niemeyer, sobre o mar, desabou, na última quinta-feira, 21, e deixou duas pessoas mortas. O procedimento investigatório, aberto pela 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, vai apurar as circunstâncias da contratação e as condições técnicas eventualmente irregulares ou inadequadas no contrato.

Segundo a assessoria de imprensa do MP, a Promotoria de Defesa da Cidadania esclareceu que as responsabilidades civil e criminal não serão apuradas pelo órgão, “e sim pelas Promotorias de Justiça com atribuição específica.”