Mulher atingida por bala perdida na Maré foi morta por fuzil

RIO - A bala perdida que matou a dona de casa Cláudia Rocha, de 44 anos, na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 14, foi um projétil de fuzil, concluíram peritos da Polícia Civil. De acordo com investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital Fluminense, o tiro partiu de uma longa distância, atingindo a mulher na cabeça, na altura dos olhos, mas sem transfixá-la.

Os peritos acreditam que a bala ainda esteja alojada na cabeça da vítima. O exame de confronto balístico só será feito caso seja comprovado que os militares estavam próximos ao local onde a comerciante morreu.

Três militares do Exército, integrantes da Força de Pacificação da Maré, já foram ouvidos, e negaram estar na localidade em que Cláudia morava. O exército informou nesta terça-feira que militares da Força de Pacificação estavam em patrulhamento quando foram atacados por bandidos, que teriam disparado com fuzis e pistolas, e teriam então que revidar.