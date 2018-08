Mulher baleada dentro de hospital no RJ tem quadro de saúde estável

RIO - A mulher de 61 anos atingida por um tiro no rosto em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio, tem quadro de saúde estável. Ela se recupera de uma cirurgia neste domingo, 12, e está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Médicos ainda avaliarão se a visão de um dos olhos da vítima ficou comprometida. A bala perdida atingiu o rosto da mulher, debaixo de um dos olhos. O incidente ocorreu na madrugada de sábado, 11. O hospital fica localizado entre dois morros.

Quando foi baleada, a paciente estava em uma maca do Hospital Santa Martha, no bairro Santa Rosa, zona norte de Niterói. O filho da vítima disse, em entrevista para a TV Globo, que chegou a ouvir barulho de festa e fogos durante a madrugada e, também, o estouro da bala. A idosa estava internada no local há 18 dias para uma cirurgia de vesícula.

A assessoria da Polícia Militar informou que a corporação e bandidos teriam trocado tiros na comunidade Morro Souza Soares, que fica próxima ao hospital. Segundo nota da PM, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) “coibiram um baile funk organizado por traficantes no morro”. Ainda de acordo com a corporação, ao chegarem à comunidade, às 2 horas, as equipes foram atacadas.

“Após breve confronto, (os criminosos) fugiram deixando para trás 40 pinos cocaína, 36 trouxinhas de maconha e 38 vidros de lança perfume. A operação foi encerrada uma hora após iniciada e o material apreendido foi conduzido para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada”, afirmou.

A janela do terceiro andar do hospital onde a mulher estava internada fica de frente para o morro. Segundo a PM, “só a investigação da Polícia Civil poderá esclarecer as circunstâncias do fato”. Já a Polícia Civil respondeu que “diligências estão em andamento para elucidar o fato”.