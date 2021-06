Mulher de 22 anos morre após ser esfaqueada por homem em shopping de Niterói

RIO - Uma mulher de 22 anos morreu esfaqueada por um rapaz dentro de um shopping em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, no início da tarde desta quarta-feira (2). O rapaz foi preso e, segundo a polícia, seria namorado ou ex-namorado da vítima. Até a publicação desta reportagem o nome dele não havia sido divulgado e também não havia mais detalhes sobre a motivação do crime.

Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, foi atacada com várias facadas pelo rapaz, dentro do shopping Plaza Niterói, no centro da cidade, por volta das 13h10. Houve correria e pânico nessa área do shopping, e o rapaz foi detido por seguranças e depois entregue à Polícia Militar, que o conduziu à 76ª DP (Niterói).

Acionados às 13h12, os bombeiros foram ao shopping, prestaram atendimento à vítima ainda no local e em seguida a conduziram ao hospital estadual Azevedo Lima, em Niterói, mas ela chegou morta.

Em nota, o Plaza Niterói prestou solidariedade à família de Vitórya e afirmou que “repudia com veemência qualquer ato de violência e mais um crime de feminicídio que ocorre no país”. Informou ainda que o empreendimento “está prestando toda a atenção e suporte necessários aos familiares e segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”.