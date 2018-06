Mulher de Nem, Xerifa da Rocinha é presa na Ilha do Governador

RIO - Condenada a 28 anos de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas e foragida desde março de 2016, Danúbia de Souza Rangel, a Xerifa da Rocinha, de 33 anos, foi presa por volta das 16 horas desta terça-feira, 10, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Danúbia, que é mulher do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem, ex-líder do tráfico na favela da Rocinha, havia saído da casa de uma amiga e estava sozinha, dirigindo um carro cujo destino a polícia informou desconhecer.

A prisão foi efetuada por policiais civis de duas delegacias, a 52ª (Nova Iguaçu) e a 39ª (Pavuna), que há cerca de um mês trabalhavam juntas tentando monitorar o paradeiro de Danúbia. Há duas semanas os policiais a localizaram na Vila dos Pinheiros, uma das favelas do Complexo da Maré, na zona norte, mas ela conseguiu fugir.

Em entrevista coletiva concedida na Cidade da Polícia, também na zona norte, na noite desta terça-feira, os delegados responsáveis pelas duas delegacias envolvidas na prisão de Danúbia não quiseram informar de quem era o carro que ela dirigia nem quem era a amiga que a estava hospedando, em um imóvel a uma quadra da Favela do Dendê.

"O que podemos dizer é que a prisão interrompe uma importante fonte de distribuição de informações de uma facção do tráfico no Rio", afirmou Marco Aurélio Ribeiro, delegado da 52ª DP.

Segundo ele, havia o temor de que Danúbia tentasse fugir rumo à comunidade vizinha. Ao ser presa, ela se espantou e começou a chorar, segundo os policiais.

Nem, que está preso numa penitenciária federal em Rondônia, integra a Amigo dos Amigos (ADA), facção à qual o delegado se referiu. Desde que Nem foi preso, em 2011, era Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, quem comandava o tráfico na Rocinha. Desavenças entre Rogério 157 e Nem levaram aos confrontos que começaram em 17 de setembro e se repetem até agora na Rocinha. Perseguido por Nem, Rogério 157 teria se transferido para o Comando Vermelho (CV).

Abordada pela imprensa enquanto circulava sob escolta policial dentro da Cidade da Polícia, Danúbia disse apenas uma frase: "Estou com medo". Perguntada se cumpria ordens do marido relativas ao tráfico, negou, chorando.