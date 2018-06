Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio no Morro do Vidigal

RIO – Uma mulher foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre policiais e criminosos no Morro do Vidigal, comunidade na zona sul do Rio, na madrugada deste domingo, 16.

Os policiais faziam um patrulhamento na região quando foram atacados por homens armados, segundo informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal. Após o tiroteio, os agentes da polícia teriam recebido a informação de que uma mulher fora atingida de raspão.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul da cidade. Não houve registro de prisões ou apreensões. A ocorrência foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia, da Gávea.