Mulher é baleada durante tentativa de assalto em Ipanema

RIO - Uma empresária foi baleada na perna durante uma tentativa de assalto em Ipanema, na zona sul do Rio, por volta das 14 horas desta terça-feira, 7. Socorrida, ela não corre risco de morte. Um homem acusado de praticar o assalto foi preso.

Segundo a Polícia Militar, Maria Lucia Caminha, cuja idade não foi divulgada, é dona do Ateliê do Cabelo, um salão de beleza situado na rua Visconde de Pirajá, próximo à esquina com a rua Joana Angélica.

No início da tarde desta terça ela saiu do estabelecimento e foi a uma agência do Banco do Brasil na rua Joana Angélica para sacar o dinheiro com que pagaria funcionários.

Ao sair da agência levando cerca de R$ 30 mil na bolsa, ela foi vítima do assalto. Um homem puxou a bolsa da empresária. Segundo testemunhas, ela reagiu e ele atirou. Um comparsa aguardava esse ladrão em uma moto, mas fugiu. O ladrão acabou preso com um revólver.

Maria Lucia foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul), e passa bem, segundo a polícia. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon).