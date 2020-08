Mulher é baleada em assalto a ônibus no Rio

Uma mulher foi baleada durante um assalto a um ônibus da linha 790 na sexta-feira (21), em Madureira, na zona norte do Rio. Patrícia Castro da Silva, 35, foi atingida no pescoço e está em estado muito grave, informou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

A vítima está internada no CTI do Hospital Municipal Albert Schweitzer.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira) e um inquérito policial foi apurado para apurar todas as circunstâncias do fato. De acordo com a Polícia Civil agentes realizam diligências para identificar os autores.