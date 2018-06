Mulher é baleada em assalto no centro do Rio e suspeito é preso em igreja

RIO - Uma mulher foi baleada na perna durante uma tentativa de assalto em frente à Assembleia Legislativa do Rio, na Rua Primeiro de Março, no centro da capital fluminense, por volta das 15h desta quinta-feira, 7. Ela sobreviveu e não corre risco de morte. O suspeito de ter efetuado o tiro foi preso dentro de uma igreja a 400 metros do local do crime.

Até as 17h não haviam sido esclarecidas as circunstâncias do crime. Não se sabia se a mulher era o alvo do assalto ou se o criminoso abordou outra pessoa, atirou e acabou atingindo essa mulher. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, onde permanecia internada às 17h. O acusado pelo disparo tentou fugir, mas acabou detido dentro da Igreja de Nossa Senhora do Parto, na rua Rodrigo Silva, a quatro quarteirões da Assembleia Legislativa.