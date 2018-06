Mulher é baleada em tiroteio entre PMs e suspeitos em Niterói

RIO - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida na noite desta terça-feira, 26, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Juliana Ferreira, de 28 anos, foi atingida no ombro no momento em que policiais militares trocavam tiros com suspeitos de terem assaltado um carro na região.

Os bandidos conseguiram fugir. Juliana foi atendida por bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O caso foi registrado na 81ª Delegacia de Polícia, em Itaipu, Niterói, que investigará o caso.

Os policiais aguardam a vítima ser liberada pelos médicos para prestar depoimento. De acordo com a Polícia Civil, as armas dos policiais envolvidos no tiroteio foram recolhidas e enviadas para exame de confronto balístico.