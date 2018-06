Mulher é presa no Rio tentando embarcar com criança dentro de mala

RIO - Uma mulher foi presa, no último sábado, 30, tentando embarcar com uma criança de 11 anos dentro de uma mala, na Rodoviária Novo Rio, na zona norte da cidade. Ela foi abordada por policiais depois de um passageiro, que estava na Praça de Alimentação da rodoviária, ver uma das mãos do menino saindo da mala. A mulher, identificada como Natasha Vitoriano Souto, de 23 anos, foi presa em flagrante por policiais do Batalhão em Áreas Turísticas, por volta das 20h40.

Ela informou aos PMs que o menino era morador de rua e vítima de violência e que, por isso, o levaria para morar com ela em Curitiba, Paraná. Um vídeo gravado por policiais mostra Natasha sendo conduzida e abrindo uma mala, de onde sai a criança. Após ele sair, o menino senta-se do lado de Natasha, em um banco, e a mulher explica a situação.

“Eu ia levá-lo para a minha casa. Eu encontrei ele na rua e ele me pediu pelo amor de Deus me adote. E ele tem uma história de vida muito triste. Se você perguntar ele vai dizer. Isso aqui (aponta para o pescoço do menino) mostra que ele apanhava. Ele foi adotado por uma família por um ano e depois eles o abandonaram como se ele não fosse nada”, disse.

Quando questionada por policiais se agindo daquela maneira ela achava que adotaria a criança, a mulher responde que sim. “Eu sei que não escolhi a melhor forma”, afirmou, acrescentando que comprou livros e roupas para o menino.

Natasha foi levada para a 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá) e indiciada pelo crime de subtração de criança ou adolescente, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O delito tem como pena reclusão de dois a seis anos e multa. O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

A juíza Tula Correa de Mello converteu, nesta terça-feira, 2, a prisão em flagrante de Natasha Vitoriano Souto em prisão preventiva, pelo crime de subtração de incapaz, durante audiência de custódia realizada no Fórum Central do Rio de Janeiro.

“O fato é de extrema gravidade uma vez que a situação envolve o cárcere privado de criança em condições que inequivocamente colocaram em risco a vida do menor. Frise-se que a indiciada, em tese, apenas não logrou êxito na conduta por circunstâncias alheias à sua vontade”, relatou a magistrada em sua decisão.