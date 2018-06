Mulher morre após se sentir mal em esteira de academia no Rio

Uma mulher morreu na terça-feira, 8, pouco depois de sentir-se mal durante um exercício de esteira na academia Body Planet, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Ao passar mal, Ângela Meirelles, de 46 anos, foi socorrida por professores do local e, depois, levada por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde teve uma parada cardíaca e morreu. Segundo a assessoria de imprensa da academia, Ângela freqüentava a academia desde janeiro do ano passado e tinha os exames físicos em dia. Em fevereiro, Nathasha Fabrine, de 35 anos, morreu durante uma aula de ginástica aeróbica na academia Proforma, no Leblon.