Mulher morre após sobrado desabar no centro do Rio de Janeiro

Uma mulher de 36 anos morreu após o desabamento de um sobrado no centro do Rio de Janeiro. A queda teria acontecido por conta do mau estado de conservação do imóvel, que teria sido agravada pelas chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. Cerca de 300 pessoas estão desabrigadas na região serrana do Estado, segundo informações da Defesa Civil. Famílias deixam áreas de risco após deslizamento no Rio Deslizamento ocorreu com ocupação irregular, diz Cabral Eldorado: ainda há risco, diz comandante de bombeiros Nesta segunda-feira, 4, Vânia da Silva morreu após o desabamento de sua casa. Ela estava no imóvel com suas três filas - de 4, 9 e 12 anos. A casa ficava na Rua Barão de São Félix, no centro. Ela chegou a ser levada para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Defesa Civil. As crianças sofreram ferimentos leves e foram socorridas no mesmo hospital. O desabamento teria afetado as casas vizinhas. A previsão é de que as chuvas continuem pelo menos até a próxima quarta-feira, 6, porém com menos intensidade.