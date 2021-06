Mulher morre baleada em bar de Copacabana, no Rio

RIO - Uma cliente de um bar morreu e um garçom está em estado grave, ambos baleados por um homem que passou de moto pela porta de um bar em Copacabana (zona sul do Rio), na tarde desta quarta-feira, 9. O atirador, cuja moto estava sem placa, fugiu sem ser identificado.

O bar fica na esquina das Ruas Tonelero e Anita Garibaldi. O atirador chegou de moto a partir da Praça Edmundo Bitencourt, atirou e fugiu.

As duas vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul), mas a mulher morreu. Até a publicação desta reportagem, o nome dela não havia sido divulgado pela polícia. Também não havia detalhes sobre o estado de saúde do garçom, atingido no abdomen.

Segundo a polícia, foram disparados pelo menos dez tiros de pistola calibre ponto 40. O caso está sendo investigado pela 12ª DP (Copacabana).