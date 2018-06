Mulher que roubou bebê se apresenta à polícia

A mulher que roubou um bebê no Hospital São José dos Lírios, em São Gonçalo, na tarde desta sexta-feira, 22, se apresentou à polícia por volta das 14h30 deste sábado, 23. Os policiais da 154ª DP já tinham ido até sua residência, mas não a encontraram.

A suspeita, identificada como Tanit Cardoso Peixoto, compareceu à delegacia com um advogado. Por volta das 16h30 ela ainda aguardava a chegada do delegado, que irá interrogá-la.

Ela se passou por uma falsa médica para roubar o bebê. Ela entrou com uma roupa branca no Hospital São José dos Lírios e conseguiu acessar suas dependências após se identificar como médica na portaria.

Segundo o diretor do hospital, Sérgio Moutinho, como muitos médicos de fora fazem cirurgia no local, a liberação na entrada é natural.

Logo depois de entrar, a falsa médica se dirigiu à ala da maternidade e disse para uma das mães que levaria seu bebê para realizar alguns exames. O problema foi descoberto quando uma enfermeira do hospital foi verificar a situação do recém-nascido e descobriu que ele não estava lá. Após realizarem buscas nas dependências do prédio, os médicos passaram a notícia para a mãe e chamaram a polícia.

De acordo com Moutinho, imagens do circuito interno de câmeras do hospital mostram claramente o momento em que a suspeita entra e sai do hospital. Nesse intervalo, ela aparece saindo do quarto com o bebê no colo, entrando no banheiro, e saindo com apenas um sacola, sem nada mais nas mãos.