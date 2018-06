Multidão toma o Rio de Janeiro em mais de 60 blocos de pré-carnaval

RIO - Dezenas de milhares de pessoas tomam as ruas do Rio de Janeiro no sábado, 3, para participar dos mais de 60 blocos espalhados pela cidade no último sábado de pré-carnaval.

Há blocos em todos os pontos do Rio, inclusive na Ilha de Paquetá. E a folia chega lá de barca. Na zona sul do Rio, um dos mais tradicionais blocos da cidade desfilava na tarde de sábado.

O Simpatia é quase Amor existe desde meados dos anos 1980 e é atração em Ipanema. A expectativa dos organizadores é de que mais de 150 mil pessoas acompanhem o bloco neste sábado, marcado por sol forte. Outro bloco tradicional, o Céu na Terra, abriu o sábado de carnaval no Rio pela manhã em Santa Teresa.

Mais de seis mil pessoas acompanharam o desfile que iniciou às 7h da manhã. A programação de blocos vai até o início da noite. No domingo, outros 47 blocos desfilarão pela cidade do Rio de Janeiro. Dentre os destaques estão o Bloco da Preta, no Centro, o Chora me Liga, em Copacabana, e o Suvaco do Cristo, no Jardim Botânico.