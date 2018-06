Na madrugada, situação foi de calmaria no Morro do Alemão

Rodrigo Burgarelli, de O Estado de S. Paulo, no Rio e Cido Coelho, do estadão.com.br

RIO DE JANEIRO - Nesta madrugada, 28, a situação diante do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foi de calmaria. Não houve conflitos e nem trocas de tiros, porém não houve rendição por parte dos criminosos.

A força de 2.500 homens das polícias Civil, Militar, Federal e das Forças Armadas aguardam a chegada do reforço e aguardam ordens para fazer a ocupação do morro.

A saída de carros policiais é intensa e o ataque de dominação na Favela da Grota pode acontecer a qualquer momento. Os moradores passaram a madrugada deixando a favela para evitar o confronto entre os policiais e traficantes. O contigente deve se dividir na entrada na favela e parte na invasão do morro.