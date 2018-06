Navio fica à deriva na costa brasileira por mais de 9 horas

O navio Island Star, da empresa Island Cruises, ficou à deriva na costa brasileira por mais de 9 horas, nesta quinta-feira, 21. A informação foi confirmada pela Capitania dos Portos. O navio ancorou às 15 horas próximo à Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e somente deixou o local às 19 horas. A embarcação tem 1.100 passageiros e 500 tripulantes a bordo e saiu do porto de Santos, em São Paulo, no último domingo, 17. Segundo o capitão, pane se deu pela entrada de água no combustível. Tripulantes da embarcação, no entanto, afirmavam que houve um incêndio na casa de máquinas. Segundo relatos, era possível observar fumaça saindo do motor do navio. Os passageiros foram acordados às 6 horas desta quinta-feira, 21, com o soar do alarme. Em meio ao pânico, eles vestiram coletes salva-vidas e saíram dos quartos. Segundo depoimentos, foi possível escutar uma explosão por volta das 5h30. Para esta quinta-feira, 21, estava previsto um passeio em Ilha Grande, às 8h30, que não foi realizado. A embarcação ainda ficou sem energia elétrica durante três horas, das 6h às 9h. A assessoria de imprensa da Island Cruises negou que a embarcação tenha ficado à deriva e diz que o navio teve apenas uma interrupção no fornecimento de energia por volta das 6 horas. "Os engenheiros da tripulação resolveram a situação o mais rápido possível e apenas o sistema de ar condicionado ficou fora de funcionamento por algum tempo", informou a companhia. Ainda de acordo com a assessoria, o navio ancorou dentro de sua escala programada, em Ilha Grande, às 15 horas.