Nevoeiro faz Santos Dumont cancelar 26 voos nesta terça

RIO - Pelo terceiro dia seguido, um intenso nevoeiro atrapalhou nesta terça-feira, 30, as operações no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. O aeroporto abriu com duas horas e meia de atraso - normalmente funciona a partir das 6h, mas só começou a operar às 8h30, por instrumentos. Por conta disso, segundo a administração do Santos Dumont, 26 voos foram cancelados e um transferido para o aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte, que não sofreu interrupções mas também operou por instrumentos durante a madrugada e a manhã. Pelo menos 18 voos atrasaram.

Em função do mesmo tipo de nevoeiro, no domingo, 28, o Santos Dumont interrompeu pousos e decolagens às 10h28 e só retomou o funcionamento às 18h50. Por isso houve 47 voos cancelados e 25 atrasados. Na segunda-feira (29) foram 45 voos cancelados e cinco transferidos para o Tom Jobim, até as 11h30.

O nevoeiro desta terça-feira também atingiu as barcas, que navegaram com velocidade reduzida, por causa da baixa visibilidade, nos itinerários Rio-Niterói, Paquetá-Centro e Ilha do Governador-Centro. A possibilidade de nevoeiro se mantém para a manhã desta quarta-feira, 31. Segundo o Instituto Climatempo, o Rio terá sol e temperaturas entre 16°C e 28°C.