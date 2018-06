Nigeriano preso com 13,5 quilos de cocaína no Galeão

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O nigeriano J.O.C., de 36 anos, foi detido, na noite de segunda-feira, 5, tentando embarcar para a capital espanhola Madri, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, em posse de 13,5 quilos de cocaína, detectados pelo raio X. O entorpecente estava dentro de 350 carregadores de celular e seis tábuas de carne.

O traficante afirmou aos policiais federais que não sabia da existência da droga e que apenas transportava os objetos para um amigo. J.O.C. foi autuado em flagrante pela Polícia Federal no Galeão e será transferido na manhã desta terça-feira, 6, para o presídio Ary Franco, na zona norte da capital fluminense.