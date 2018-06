No Rio, 4 PMs acusados de corrupção ainda não se entregaram

Quatro policiais militares, envolvidos com o tráfico de drogas, formação de quadrilha e corrupção no Rio, ainda não se entregaram, segundo balanço da polícia militar divulgado na manhã desta terça-feira, 13. Eles têm mais oito dias para se entregar, de acordo com a assessoria da PM. Até o momento, 40 PMs compareceram ao 15º Batalhão de Duque de Caxias (Baixada Fluminense). Os 44 PMs são parte dos 73 PMs de Duque de Caxias presos em setembro passado durante a Operação Duas Caras, sob suspeita de receber de R$ 2.000 a R$ 3.900 para colaborar com o tráfico de drogas. O contingente representava, na época, 10% do efetivo do 15º Batalhão. Em 6 de novembro, no entanto, a Justiça decidiu libertar os policiais, sob a alegação de que a denúncia do Ministério Público Estadual não especificava a participação de cada um dos presos no suposto esquema de corrupção. Na sexta-feira, a Promotoria apresentou nova denúncia, que incluiu outro policial suspeito de participar do esquema. O grupo ficará detido no Batalhão Especial Prisional da corporação.