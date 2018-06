No Rio, 510 veículos foram multados e 227 foram rebocados durante o feriado

A operação Choque de Ordem nas Praias foi realizada por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop), com o apoio de guardas municipais. Os banhistas também foram orientados a evitar a prática de jogos como "altinhos" e frescobol em 218 pontos da orla. Foi ainda coibida a presença de 98 cães na areia, no trecho da praia do Flamengo ao Leblon.

Com ambulantes não autorizados no trecho da orla do Flamengo ao Leblon foram apreendidos 15 quilos de camarão, 12 quilos de queijo coalho, duas fornalhas de queijo coalho, 70 copos de açaí, 80 espetinhos de camarão, 40 chaveiros, 20 camisetas, seis guarda-chuvas, um isopor, um cutelo, quatro guarda-sóis, três garrafas de cachaça, quatro pipas com linhas com cerol, quatro carretéis de linha de pipa com cerol e quatro bolsas.