No Rio de Janeiro, bairro do Leblon registra mais uma noite de aglomerações

Na noite desta sexta-feira, 4, as ruas do bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, voltaram a ser ponto de grande aglomeração de pessoas. Nas redes sociais, as imagens compartilhadas por quem estava lá mostravam um clima de carnaval fora de época, cenário parecido com o registrado no início de julho, no primeiro fim de semana após a reabertura dos bares na cidade.

Além de desrespeitarem as normas de distanciamento social, a maioria não usava máscara, item de uso obrigatório por lei estadual, que prevê multa de R$106,05 pelo descumprimento.

Este não parece ser um comportamento motivado pelo feriado. Nas redes sociais, diversas postagens de outros finais de semana trazem imagens parecidas.

Este é o Leblon, bairro da Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira(4). O Brasil ultrapassou hoje a triste marca de mais de 125 mil vidas vencidas por um vírus extremamente letal, o coronavírus. Médicos pedem distanciamento social. Estes são cariocas babacas. Triste! pic.twitter.com/oG2GDVbnsL — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) September 5, 2020

"Belmonte da Rua Dias ferreira . Bairro Leblon neste instante COVID bombando." Via seguidor #Covid19 pic.twitter.com/hMFqwNxJK3 — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) September 5, 2020

O principal ponto foi a rua Dias Ferreira, na região conhecida como “Baixa Leblon”. No Instagram, diversas postagens foram feitas utilizando a localização da rua.

Leblon, Rio de Janeiro. 05/09/20. Inacreditável pic.twitter.com/5Kjdqt3Pcf — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 5, 2020

No último domingo, as praias da cidade também ficaram lotadas mesmo com a proibição imposta pela prefeitura da capital fluminense.

O Estado do Rio de Janeiro apresentou queda na média móvel de mortes por covid-19 nos dois últimos dias, com 73 óbitos e 2.217 novos casos confirmados na sexta-feira, 4. Mesmo com a queda nos registros, o distanciamento social e o uso de máscaras continuam sendo as formas mais eficazes de proteção contra o novo coronavírus.