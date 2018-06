No Rio, homem joga mulher do 9º andar e pula em seguida

Um homem jogou a mulher pela janela, na noite de segunda-feira, 21, no Flamengo, na zona sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o casal estava no 9º andar do edifício onde moravam. Após jogar a mulher, o homem pulou em seguida e também morreu.

Ontem, um bebê de seis meses morreu após cair do sétimo andar de um prédio no bairro Piedade, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, a mãe estava na cozinha e o pai estava com a menina no colo, na varanda do apartamento. O bebê teria forçado as pernas contra o corpo do pai e caído entre a grade e a rede de proteção que não suportou o peso.

A criança foi levada para o Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos. Peritos estiveram no apartamento. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente.